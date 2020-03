Vídeo: Governo poderá contratar novos servidores de saúde

Manaus - Na tarde desta terça-feira (17) à tarde, por meio de coletiva on-line o secretário estadual de saúde (Susam), Rodrigo Tobias, junto com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS), Rosemary Pinto, fizeram um pronunciamento sobre atual situação do estado em relação ao Covid-19. Segundo eles, para evitar aglomerações, as coletivas informativas serão on-line e tanto a imprensa quanto a população poderão acompanhar.

As medidas adotadas para a prevenção de contaminação do vírus são de caráter de urgência. Após o governo decretar a quarentena, o secretário de saúde salientou sobre o preparo as secretarias de saúde para com os amazonenses. “Se for necessário, o governo do estado do Amazonas não descarta a possibilidade de contratações de servidores temporários. Tudo vai depender se houver necessidade na rede pública”, disse o secretário.

Rosemary explicou ainda sobre a importância da quarentena como prevenção, alerta sobre as fakes news, e sobre pacientes que foram identificados pelo vírus mais não pela FVS.

“ Pacientes que se autodeclararam com o vírus, são profissionais da saúde e serão monitorados pela FVS, e isso inclui sim um médico. Vale ressaltar que eles estão em análise. A quarentena de 14 dias é suficiente para não desenvolver os sintomas, é importante seguir as medidas de prevenção. Afinal, até o momento não há casos de pacientes idosos internados na rede pública. Tenham muito cuidado com as notícias falsas”, disse a diretora-presidente.

Tanto a presidente quanto o secretário afirmaram que o caso da mulher infectada no estado já foi solucionado. Informaram que ela foi infectada na Inglaterra, que o vírus não foi contraído no Estado. A presidente da FVS leu ainda uma nota de repúdio para aqueles que têm tentado causar pânico em relação ao trabalho feito em conjunto relacionada a saúde.

“Em momento nenhum o governo do Amazonas ou a prefeitura de Manaus esconderam as informações, nós repudiamos aqueles que tentam desacreditar o trabalho sério e responsável que nós fazemos. Nós nos preocupamos e queremos resolver os casos", afirmou.

De acordo com dados fornecidos pela FVS, somando até o dia 16 de março, são 33 casos notificados, 27 casos descartados, 5 casos estão em análise, e um caso confirmado no estado.

Assista na íntegra a coletiva on-line.