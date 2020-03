Vídeo: Carreta com bebidas tomba na Torquato Tapajós e é saqueada

O acidente aconteceu na avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

Manaus – Na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h, uma carreta carregada com mercadorias tombou na avenida Torquato Tapajós e pessoas que passavam pelo local acabaram saqueando parte do material. Dentre a carga haviam caixas de cervejas e refrigerante. A ação ilícita foi filmada por pedestres.

Kennedy Murawski, que é o responsável pela transportadora que conduzia os materiais, informou ao Em Tempo que o acidente aconteceu porque a carreta de desprendeu do cavalo mecânico e o semirreboque acabou caindo ao chão, derrubando parte das mercadorias que invadiu a calçada.

“Felizmente ninguém foi atingido, até porque aquela área tem pouca circulação de pessoas. Mas houve um saqueamento de meio palete de mercadorias, porém a polícia chegou rápido e cessou a ação. Vamos retirar a carreta ainda hoje para liberar a via e logo mais tomaremos as medidas necessárias com o registro do Boletim de Ocorrência (BO)”, explicou Murawski.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do saqueamento: