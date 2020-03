Seduc convoca mais 223 aprovados em processo seletivo para o interior

Os aprovados começam a se apresentar nesta quinta-feira (19) | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou, nesta quarta-feira (18), mais 223 aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a modalidade Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, para atuação no interior do Amazonas.

Os aprovados começam a se apresentar nesta quinta-feira (19), conforme o cronograma disponível no link . Os candidatos convocados deverão comparecer à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município que foi homologado.

O PSS foi lançado, em dezembro de 2019, com o objetivo de ocupar as vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituir as contratações temporárias do PSS 2016. Além disso, com o Processo, a secretaria deverá formar um cadastro reserva para que sejam chamados profissionais conforme necessidade.

Ao todo, a pasta obteve mais de 35 mil inscritos para 2.868 vagas ofertadas, no interior e na capital. Deste número, 14.475 procuraram as vagas disponíveis em Manaus e 18.382, no interior. Entre as modalidades ofertadas, as mais buscadas pelos candidatos foram Ciclo e Mediação Tecnológica.

*Com informações da assessoria