Maués instala Comitê de Prevenção e Combate ao coronavírus

Medidas serão adotadas para a prevenção do Covid-19 | Foto: Divulgação

Maués - O prefeito do Município de Maués, Júnior Leite, instalou nesta quarta-feira (18) o Comitê de Prevenção e Combate ao novo CoronaVírus (Covid-19) e anunciou as medidas preventivas temporárias para evitar a proliferação da doença que pode ser transmitida pelo ar ou contato pessoal com secreções contaminadas.

Segundo o prefeito Júnior Leite, o grupo fará um vasto monitoramento com apoio de diferentes frentes da sociedade civil e orientar a população a evitar locais com aglomeração de pessoas (como festas, bares, restaurantes, entre outros).

Entre as principais medidas adotadas pela Prefeitura estão a suspensão de atendimento ao público em órgãos como o Centro de Convivência do Idoso (CCI), Fábrica de Ideias e Museu do Homem, também serão suspensas as aulas da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com informações oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, há o monitoramento de apenas um caso suspeito de coronavírus, sem confirmação.

"Não é momento para pânico, pois não há casos confirmados do Covid-19, em Maués. No entanto, é essencial seguir as medidas preventivas como ficar em casa, evitar lugares com aglomeração de pessoas. É momento de cuidado principalmente com as pessoas idosas que estão no grupo de risco", observou.

O prefeito também informou que Maués é o único Município do Interior do Amazonas com uma Usina de Oxigênio própria, adquirida há dois anos com recursos próprios, que poderá facilitar o atendimento de pacientes caso haja algum caso confirmado da doença.

A Prefeitura de Maués também já fez investimentos para aumentar os leitos do hospital Dona Mundiquinha e compra de novos equipamentos para atuar no combate ao Coronavírus.

Fake News

Uma das principais orientações e alertas dos órgãos públicos de saúde é para que a população não compartilhe notícias falsas. A Prefeitura de Maués orienta que a população acesse apenas informações compartilhadas pelos seus canais oficiais de comunicação.

"Peço a todos que não compartilhem informações falsas que possam gerar caos e pânico na população e ainda prejudicar o atendimento da equipe da saúde em nosso Município. Quem tiver dúvidas e quiser acompanhar a situação epidemiológica de Maués, acesse a página oficial da Prefeitura de Maués. Até o momento não temos nenhum caso confirmado, mas se houver, vamos informar a população. Não há motivo para mentir e esconder informações", ressaltou Júnior Leite.





*Com informações da assessoria