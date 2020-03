Governador Wilson Lima faz teste para o novo Coronavírus

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, coletou material para fazer exame para o novo Coronavírus (Covid-19), no início da noite desta quarta-feira (18). Ele não apresenta sintoma da doença, mas por ter mantido agenda intensa de reuniões de trabalho após ter tido contato muito próximo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que testou positivo para o Covid-19, a vigilância epidemiológica recomendou que Wilson Lima fizesse o exame.

Davi Alcolumbre esteve em Manaus na última quinta-feira (12/03) e hoje divulgou que testou positivo para o Covid-19. O governador ficará em isolamento até que saia o resultado do exame.

Na reunião, várias personalidades da política amazonense estiveram presentes. Dentre eles, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD); a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB); o deputado estadual Doutor Gomes (PP); o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PSD) e o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes. Todos eles mantiveram contato direto com Alcolumbre.





