Sinetram reduz horário de atendimento e adota medida contra Covid-19

Fique atento para os dias e horários de recarga nos postos do Sinetram | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (19) o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que em virtude da pandemia instaurada por meio do Covid-19 (coronavírus), no período de 20 a 31 de março, o atendimento da central e dos postos vai funcionar em horário diferenciado. Além disso, foram realizadas demarcações para fila de espera.

A Central do Sinetram (localizada na Av, Constantino Nery, S/N – Centro) e os Postos de atendimento localizados no Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4 e Terminal 5 irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e não haverá expediente aos sábados. Os postos da Ufam e Shopping Phelippe Daou voltarão a funcionar apenas no dia 1º de Abril.

Além do horário reduzido foram feitas marcações no chão dos postos do Sinetram para que as pessoas mantenham a distância de um metro uma das outras, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto aguardam atendimento na fila

Em relação aos postos terceirizados, o Sinetram alerta aos usuários que fiquem atentos às regras de funcionamento de cada estabelecimento, já que os mesmos são quem definem seus horários.

*Com informações da assessoria

Confira o especial sobre o Covid-19 produzido pela WEB TV Em Tempo: