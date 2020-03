Feijoada beneficente neste domingo ajuda associação sem fins lucrativo

Manaus - Neste domingo (22) você não precisa ir para cozinha. A associação do Clube de Mães vai realizar um evento beneficente, e irá vender feijoada no valor de R$ 15, em prol da construção de um banheiro na sede da entidade. Sem fins lucrativos, a instituição conta com a ajuda dos moradores da Cidade Nova e dos bairros adjacentes da cidade. Além disso, você pode prestigiar atrações como: Jander Roque, Valda Matias, Hélder do arrocha entre outras. A feijoada começa a partir das 11h e acontecerá na rua 177, nº 26, núcleo 15, Cidade Nova 3, Zona Norte de Manaus.

Há 32 anos, a Associação do Clube de Mães do Núcleo 15 existe no bairro Cidade Nova. Com intuito de ajudar a comunidade, a entidade tem um foco maior nas mulheres, principalmente as mães dona de casa. Mesmo sem recursos, Tatiana Santos, a presidente da associação segue com os trabalhos. Pra famílias de baixa vulnerabilidade social, a instituição ajuda muito, e com essa construção a associação só tende a crescer.

Atualmente, a instituição conta com 423 famílias já foram atendidas e beneficiadas pela entidade, seja através de doações, cursos ou indicações de trabalho. Neste mês, 100 famílias são cadastradas na associação, isso significa que estão frequentes e participativas.

“Trabalhamos atualmente devido a estrutura física, com limitações. Construímos a sede com ajuda dos moradores, sempre fazendo feijoada, vendendo frango, e realizando rifa. Mas faltou nosso banheiro, sem ele não conseguimos fazer cursos aqui na sede, nem tão pouco poder usar muito tempo a sala. É uma questão de infraestrutura, sem ele não tem como trabalhar. Nos reunimos e estamos realizando essa feijoada. Conto com a colaboração de todos”, disse a presidente.

Vale que lembrar que devido ao coronavírus, quem for comprar a feijoada não poderá consumir no local, por medidas de prevenção. Atrações nesse dia são também de maneira voluntária, e você pode prestigiar: Jander Roque, Valda Matias, Hélder do arrocha, Frey Oliveira, Laninha Lins e Cynthia Benfica.

Para mais informações entre em contato pelo número 92 99964-9653 ou 99996-8840 falar com Tatiana ou Carol a vice-presidente da associação.