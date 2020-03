Águas de Manaus suspende temporariamente atendimentos presenciais

Os clientes podem procurar os canais virtuais de atendimento da empresa | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Águas de Manaus decidiu suspender temporariamente os atendimentos presenciais em seus oito pontos físicos na cidade. A medida segue as recomendações do Ministério da Saúde, para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço do Coronavírus.

A partir desta quinta-feira (19), os atendimentos na loja Central da Leonardo Malcher e PAC´s Sumaúma, Compensa, São José, Alvorada, Praça 14, PAC T4 e PAC Via Norte estão suspensos.

Os clientes podem procurar os canais virtuais de atendimento da empresa, que estão sendo reforçados para atender todas as demandas.

Nos canais virtuais, é possível tirar dúvidas, negociar débitos e solicitar diversos serviços que estavam disponíveis nos pontos presenciais. Entre eles, estão a emissão de segunda via da fatura, consulta de débitos, religação, troca de titularidade e novas ligações de água. Ainda é possível acompanhar o andamento de qualquer serviço solicitado. Tudo isso, sem sair de casa.

Para começar a utilizar a ferramenta, basta que o usuário mande uma mensagem para este número no aplicativo de mensagens, digite sua matrícula, confirme seus dados e escolha a opção de serviço desejada. É possível consultar contas em aberto, obter segunda via da fatura, pedir religação, parcelar um débito e monitorar o status de serviços solicitados. O atendimento via Whatsapp oferece ainda mais comodidade para o cliente resolver pendências e demandas.

Aplicativo “Águas APP”

O “Águas APP”, que está disponível nos sistemas operacionais IOS e Android. Para ter acesso aos serviços do aplicativo, é necessário apenas fazer o download gratuito na Apple Store ou Play Store. Em seguida, o cliente deve inserir a UF correspondente e o CPF do titular para buscar o serviço desejado.

Agência Virtual

Pelo site da concessionária, o usuário pode acessar a página www.aguasdemanaus.com.br , ir até a aba “Serviços On Line”, inserir o CPF do titular e a matrícula e ter acesso a uma gama de serviços. Nesta plataforma, o cliente conta com mais facilidade para consulta de débitos, emissão de 2ª via da fatura, solicitação de religações e reparos, vistorias, análise de consumo e certidões negativas da fatura de um jeito rápido e prático. A agência virtual funciona 24h por dia.





