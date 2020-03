Órgãos estaduais suspendem atendimento presencial

| Foto: Reprodução

Manaus - Com o Decreto n⁰ 42.085, assinado na quarta-feira (18) pelo governador Wilson Lima, estão suspensos por 15 dias os atendimentos presenciais ao público nos órgãos estaduais que puderem prestar serviços pela internet e/ou telefone. Nesse período, o expediente de trabalho dos servidores também será dividido em dois turnos.



Os serviços públicos essenciais e casos de urgência e emergência na área da saúde e da segurança pública não serão afetados pela suspensão de atendimento presencial, que visa evitar aglomerações e prevenir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Confira o que muda:

JUSTIÇA, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA



Procon-AM: Os atendimentos e conciliações estão suspensos, mas as fiscalizações continuam. Consumidores podem enviar denúncias e tirar dúvidas pelas redes sociais (instagram: @procon_amazonas e Facebook: Procon Amazonas), pelos e-mails [email protected] e [email protected], e pelos telefones 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009 e 99271-5519 (ouvidoria), além do site www.procon.am.gov.br.

Amazonprev: Além do atendimento presencial, a prova de vida está suspensa para todos os aposentados e pensionistas que fazem aniversário entre os meses de fevereiro e julho de 2020. Informações: (92) 3627-3424, [email protected] e “Fale Conosco” do site www.amazonprev.am.gov.br.

Defensoria Pública: A população pode entrar em contato pelo Disk 129, que funciona em Manaus de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. No interior, os contatos dos polos são:

» Polo do Médio Amazonas (Itacoatiara): (92) 984168722

» Polo do Baixo Amazonas (Parintins): (92) 98455-6153

» Polo do Madeira (Humaitá): (92) 98416-5678

» Polo do Médio Solimões (Tefé): (92) 98417-2747

» Polo do Alto Solimões (Tabatinga): (92) 98428-2843

PACs: Estão suspensos o funcionamento das oito unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) em Manaus. Os atendimentos psicossociais, de cadastramento e emissão de documentos realizados pela Sejusc ocorrerão em domicílio, por meio de agendamento telefônico, apenas para casos de extrema necessidade. Emissão de 1ª e 2ª via do RG e certidão de nascimento: (92) 99377-2327, 99263-9786 e 99145-2221; Pessoas idosas: (92) 3306-0160, 3306-0161, 3306-0163 e 98483-5075; Pessoas com Deficiência: (92) 99410-4599; Mulheres em situação de vulnerabilidade: (92) 99319-2715.

Polícia Civil: Os Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas só farão registro presencial de Boletim de Ocorrência em casos emergenciais. Os demais casos devem ser registrados por meio da Delegacia Interativa: www.delegaciainterativa.am.gov.br.

Sistema prisional e socioeducativo: As visitas e parlatórios em todas as unidades prisionais do Estado estão interrompidas até o final do mês de março. O atendimento da Ouvidoria será mantido pelos contatos: [email protected], 99291-9921 (WhatsApp) e www.seap.am.gov.br. As visitas ao sistema socioeducativo também estão suspensas.

Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS): Os atendimentos serão feitos exclusivamente por telefone e pelos canais on-line do órgão: Instagram (@fpsamazonas) e Facebook (/fpsamazonas), e-mail [email protected] e telefones (92) 3303-8453 e 3303-8319.

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Secretaria de Cultura e Economia Criativa: A sede do órgão, na avenida Sete de Setembro, Centro, passa a funcionar em horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. A programação dos centros culturais, museus, galerias e do Teatro Amazonas está suspensa.

Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Vila Olímpica: Todas as aulas e atendimentos estão suspensos.

Centros de Convivência: A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) suspendeu as atividades realizadas nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso.

INFRAESTRUTURA

Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra): A Seinfra vai manter o atendimento no protocolo de sua sede (alameda Cosme Ferreira, 7.600, Coroado III) somente para entrada de documentos. Demais atendimentos podem ser realizados pelos números (92) 99262-1956 e 99162-9314. Ouvidoria: 99358-8554 e [email protected]

Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE): Também vai realizar o atendimento somente no protocolo de sua sede (rua Jonathas Pedrosa, Centro). Demais atendimentos serão feitos pelo e-mail de cada setor do órgão e pelos telefones (92) 3878-7252 e 3878-7200.

Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect): O atendimento para dúvidas, sugestões e informações será feito apenas pelo número (92) 99515-1519 (WhatsApp).

EMPREGO E RENDA

Afeam: Suspendeu as palestras presenciais de orientação ao crédito. Serviços já agendados serão reprogramados. Informações: www.afeam.am.gov.br, 0800 286 3066 e 98854-2075 (WhatsApp).

Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea): Todos os serviços oferecidos continuarão a funcionar de forma on-line, por meio do Portal de Serviços do site www.jucea.am.gov.br. O atendimento de demandas será mantido pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 3212-4150.

Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS): As Feiras de Produtos Regionais, realizadas de terça a sábado pelo órgão, em diversos locais da capital, estão suspensas por 15 dias.

Sine Amazonas: Foram interrompidos os atendimentos presenciais na unidade central do Sine Amazonas, na avenida Djalma Batista, 1.018, Chapada. Os serviços de Cadastro e Vagas de Emprego, Seguro Desemprego, Orientação da Carteira de Trabalho Digital serão realizados por agendamento:

» Atendimento Geral: (92) 3621-2227

» Seguro-Desemprego: (92) 3621-2241

» Cadastro de emprego e solicitação de vagas (envio de currículos) pelo e-mail: [email protected] ou WhatsApp (92) 98433-5624

MEIO AMBIENTE

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema): Estão suspensas as visitações a Unidades de Conservação (UC) Estaduais no Amazonas, emissões de autorização para eventos, filmagens e pesquisas nas 42 UCs gerenciadas pela Sema. Todas as autorizações previamente expedidas estão revogadas.

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam): O atendimento ao público será feito por meio dos seguintes canais de comunicação:

» Protocolo

Telefone: (92) 98440-9408

E-mail: [email protected]

» Atendimento

E-mail: [email protected]

» Diretoria Técnica

Telefone: (92) 98441-3691

E-mail: [email protected]

» Diretoria Administrativa Financeira

Telefone: (92) 2123-6733

E-mail: [email protected]

» Diretoria Jurídica

Telefone: (92) 98426-5093

OUTROS SERVIÇOS

Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM): O atendimento presencial está suspenso, mas o órgão continua disponível de 8h30 às 14h30 nos seguintes contatos: [email protected] e 3633-3087/4858 (Protocolo); [email protected] e 98439-5658 (Jurídico); [email protected] e 0800 092 2020 (Ouvidoria).

Detran-AM: Foram suspensos por 30 dias todos os exames teóricos, além dos cursos e treinamentos realizados pelo Detran-AM, na capital e no interior. Os exames práticos de direção veicular estão suspensos apenas no interior. Nesse período, a sede e os postos descentralizados terão atendimento flexibilizado. Alguns serviços (CRLV, 2ª via e renovação da CNH) podem ser feitos totalmente pela internet, acessando os sites www.digital.detran.am.gov.br e www.detran.am.gov.br.

Hemoam: As visitas aos pacientes internados estão suspensas por tempo indeterminado. A recomendação aos doadores cadastrados é que façam agendamento pelos telefones (92) 3655-0166, 3655-0270 ou 3655-0271. Doadores acima de 60 anos estão sendo orientados a adiarem suas coletas.

Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM): Solicitações, impugnações, recursos administrativos, contrarrazões ou quaisquer outros serviços devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] Demais contatos: (92) 3214-5622, 3214-5640, 3214-5638 (cadastro) e [email protected]

Controladoria-Geral do Estado (CGE): Atendimento será feito apenas pelos seguintes canais: (92) 3612-4001, 99173-4001 (WhatsApp), e-mail [email protected] e site www.cge.am.gov.br.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti): O atendimento presencial na sede do órgão, na avenida Urucará, Cachoeirinha, ficará restrito ao horário das 8h ao meio-dia.

Secretaria de Administração e Gestão (Sead): Foram suspensos por 15 dias os atendimentos na Junta Médica-Pericial do órgão. Os setores de RH dos órgãos estaduais deverão encaminhar atestados e pedidos de licença médica por email ([email protected]), quando obrigatória a manifestação, pela legislação vigente. Foram também suspensas por 15 dias as atividades da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp) e os atendimentos presenciais no Arquivo Público do Estado do Amazonas (Apeam). Ouvidoria interna: (92) 3182-2877 e [email protected]

