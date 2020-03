Durante chuvas, moradores tem casa invadida por lama em Manaus

Manaus (AM) - Diante das chuvas fortes que caíram em Manaus desde a madrugada desta quinta-feira (19), moradores da Comunidade das Pedras tiveram a casa invadida por lama depois que uma barragem de uma obra da empresa Philco rompeu. O fato aconteceu a tarde e pelo menos 10 casas teriam sido atingidas pelos dejetos. O acidente foi na rua Alenquer, nº 375 bairro Grande Vitória (Zona Leste).

De acordo com moradores que fizeram a denúncia ao EM TEMPO, além do susto, a perda de bens materiais é incalculável no momento. Para o morador Carlos Noronha, esse problema é inadmissível: “Acredito que não houve vítimas, mas aqui moram várias famílias com crianças. Está parecendo Brumadinho, tem lama para todo lado. Muitos tiveram perdas totais de materiais e objetos. Sem condições”, desabafou Carlos.

A Defesa Civil foi acionada e esteve no local. De acordo com o órgão não houve vítimas o motivo do incidente foi o desabamento de um muro.

Veja o vídeo, gravado por um dos moradores, de como ficou o local invadido pela lama