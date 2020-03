Governador Wilson Lima faz teste e resultado é negativo para Covid-19

Wilson Lima e David Alcolumbre participaram de reuniões e coletivas | Foto: divulgação





Manaus - O teste realizado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, para o novo coronavírus (Covid-19) apresentou resultado negativo, divulgado na tarde desta quinta-feira (19). O anúncio foi feito pelo governador durante entrevista coletiva online, transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado.

Mesmo sem nenhum sintoma característico da doença, Wilson Lima coletou material para o exame na noite desta quarta-feira (18/03), por recomendação da vigilância epidemiológica do Amazonas, após ter cumprido agenda intensa de reuniões de trabalho com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que testou positivo para o Covid-19.

“Por recomendação da FVS eu fiz o exame para o coronavírus. Recebi o resultado da doutora Rosemary (Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde) e deu negativo. Da mesma forma que deu negativo o teste daquelas pessoas que estavam próximas ao Davi Alcolumbre quando ele esteve aqui na semana passada (na última quinta-feira, 12 de março), cumprindo uma agenda numa empresa no Distrito Industrial e também na sede do Governo”, ressaltou Wilson Lima.

“O resultado deu negativo por causa do ciclo do vírus. Segundo as informações, o contato que o senador teve com o paciente que transmitiu o vírus para ele (Davi Alcolumbre) foi na noite anterior à vinda dele para o Amazonas. O vírus precisa de 48 horas para começar a circulação no sangue e se tornar transmissível. O contato que vocês tiveram foi muito precoce, o que impediu a contaminação”, frisou Rosemary Pinto, diretora-presidente da FVS.

Wilson Lima, que estava em isolamento domiciliar por precaução, até que o resultado do exame fosse divulgado, agora retorna às atividades, mas continua cumprindo as recomendações do Ministério da Saúde evitando, por exemplo, aglomerações, como medida de prevenção e controle do novo coronavírus.

*Com informações da assessoria