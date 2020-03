Ageman suspende atendimento presencial e mantém serviços virtuais

A medida é por tempo indeterminado e atende às recomendações de segurança feitas pela prefeitura | Foto: Divulgação/Ageman

Manaus - Dentro das medidas tomadas pela Prefeitura de Manaus como prevenção ao novo coronavírus, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informa que suspendeu o atendimento presencial da Ouvidoria que funciona no PAC Jornalista Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, explica que a medida é por tempo indeterminado e atende às recomendações de segurança feitas pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como forma de preservar a saúde de funcionários e da população em geral.

Fábio orienta que os usuários deverão fazer as denúncias ou reclamações referente aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte, Zona Azul e iluminação pública, por meio do call center, no número 0800-092-3511, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no site www.ageman.manaus.am.gov.br /ouvidoria ou ainda nas páginas e perfis da Ageman no Facebook e Instagram.

*Com informações da Assessoria