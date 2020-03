Governo do AM que duplicar número de testes diários para o Covid-19

O governador Wilson Lima realizou teste para o coronavírus e o resultado foi negativo | Foto: Divulgação

No relatório desta quinta-feira(19), o Governo do Amazonas, em coletiva de imprensa on-line, informou que está confirmado o terceiro caso de Covid-19 em Manaus. A live que chegou em determinado momento a ter 2,5 mil expectadores tinha como apresentadores, o governador Wilson Lima, o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias e a presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), Rosemary Pinto.

De acordo com Rosemary, o último paciente, veio do Peru e provavelmente tenha sido infectado lá. Não foi informado o sexo do paciente e nem a idade. O que foi dito é que essa pessoa permanece em isolamento domiciliar e sob observação da FVS.

“São 40 testes realizados por dia atualmente, mas estamos com planos de mudanças para duplicar esse número. Segundo o Ministério da Saúde, o prazo para liberação desses testes é de 48h, porém o laboratório central tem entregado os resultados em 12h”, explicou Rosemary.

Wilson Lima

O governador começou a coletiva informando que seu teste deu negativo para o coronavírus. Wilson Lima, precisou passar por exames, depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre teve resultado positivo para o Covid-19. No início do mês, o senador cumpriu agenda em Manaus, juntamente com outras autoridades, empresários e imprensa.

“Eu acabei de receber o teste que fiz pela FVS, das mãos da Rosemary e fui testado negativo. Não posso deixar de lembrar que a máscara não vai proteger e que não podemos deixar de lavar as mãos. Sim, água e sabão. É simples e protege mais que álcool em gel. Estamos numa guerra contra o vírus. Nossa equipe tem trabalhado praticamente 24h por dia”, afirmou o governador.

Casos

No relatório atualizado são 52 casos notificados, 42 casos descartados, sete em análise e 3 confirmados. Em todos os casos confirmados, os pacientes estão em situação estável e permanecem em isolamento domiciliar.

Wilson anunciou ainda, o decreto que visa suspender que aulas no interior do Estado por 15 dias. A medida de prevenção, atingiu também as igrejas, academias e lugares de grande aglomeração na capital.

O secretário de saúde, tranquilizou a população informando que se for necessário e caso as pessoas se autoproclame infectado, uma Unidade de Atendimento Móvel de Urgência deve ser acionada. "Eles já estão instruídos do que fazer”, afirmou Tobias.

Além de desejar “Saúde”, o governador finalizou pedindo atenção com os idosos, com as pessoas que fazem parte do grupo de risco e informou que qualquer dúvida que persistir, é só entrar em contato pelo número 136 do Ministério da Saúde para saber mais informações.