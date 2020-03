Atendimentos na Junta Médica-Pericial do Amazonas estão suspensos

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), suspendeu os atendimentos na Junta Médica-Pericial do Amazonas pelo prazo de 15 dias. A medida tem como base o Decreto Estadual Nº 42.061, de 16 de março de 2020, e foi adotada para evitar a disseminação em grande escala e restringir os riscos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Por meio de portaria, além da suspensão do atendimento, fica definido que os setores de RH dos órgãos da administração estadual deverão encaminhar por e-mail à Junta Médica-Pericial ( [email protected] ) os atestados médicos e pedidos de licenças médicas recebidos para manifestação quando for obrigatória, nos termos da legislação vigente.

A Sead também suspendeu as atividades da Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp), e os atendimentos presenciais no Arquivo Público do Estado do Amazonas (Apeam). Na secretaria, os atendimentos presenciais também foram suspensos pelo período de 15 dias.

*Com informações da assessoria