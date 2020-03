Idosos ignoram orientação do Ministério da Saúde e circulam em Manaus

Durante a manhã desta sexta-feira (20) é possível flagrar a circulação de idosos | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Idosos de Manaus não obedecem às recomendações do Ministério da Saúde. Muitos deles continuam circulando na cidade sem máscaras e sem evitar o convívio social. Um dos flagrantes ocorreu no Terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte público, na Constantino Nery (Terminal 1) durante a manhã desta sexta-feira (20).

O Ministério da Saúde publicou na última sexta-feira (13) orientações para evitar a disseminação do coronavírus. Entre elas está a recomendação de que idosos e doentes crônicos evitem contato social como idas ao cinema, shoppings, viagens e locais com aglomeração de pessoas.

A ordem o Ministério da Saúde é de permanecer em casa | Foto: Bruna Oliveira

Nas imagens é possível ver a intensa movimentação de idosos dentro do terminal de ônibus. A grande maioria transita sem o uso de máscaras. A utilização do transporte público diante dos possíveis contágios é descartada, principalmente para os grupos de risco, entre eles idosos.

Ainda na publicação do Ministério da Saúde há a recomendação da mudança de rotina. Ela é imprescindível no enfrentamento do coronavírus. "Nesse sentido, adotar horários alternativos para evitar aglomeração de pessoas é uma das recomendações, como fazer as compras e utilizar o transporte público, por exemplo, fora do horário de pico", diz a publicação.

A grande circulação é em terminais e ônibus coletivos | Foto: Bruna Oliveira

Ir a farmácias também deve ser uma alternativa descartada para os idosos. "A medida é para evitar a necessidade de ir à farmácia do posto de saúde ou do bairro no período de maior circulação de vírus respiratórios (influenza, por exemplo)", orienta o Ministério da Saúde.

Uma passageira do transporte público disse ao Portal Em Tempo que pela manhã, enquanto estava indo para o trabalho, contabilizou pelo menos 20 idosos. Todos estavam nos assentos preferenciais, dispostos na parte dianteira do ônibus e ocupando outros assentos do veículo.

Muitos continuam usando o transporte coletivo | Foto: Bruna Oliveira

"Eu fiquei me perguntando, não era para eles ficaram em casa? Eles fazem parte do grupo de risco e precisam ter cuidado também. Não adianta os governos tomarem várias decisões para evitar o contágio do vírus e eles continuarem circulando pela cidade. É perigoso", afirmou a passageira.

A vulnerabilidade do organismo da terceira idade coloca esse grupo no topo das prioridades do poder público, o Ministério da Saúde anunciou, na semana passada, que eles serão os primeiros vacinados contra a gripe na campanha que começa no dia 23.

