Detran-AM suspende atendimento presencial a partir desta sexta-feira

população poderá tirar todo tipo de dúvidas por meio de 16 números de telefone que estarão à disposição de 8h às 14h | Foto: Reprodução

Manaus - Considerando o grande número de pessoas que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) recebe diariamente e seguindo a determinação do novo decreto do Governo do Amazonas, publicado na última terça-feira (17), ainda que excepcionando o Sistema de Segurança Pública, o atendimento presencial na sede do Órgão e nas unidades descentralizadas da capital e do interior estarão suspensas a partir desta sexta-feira (19), por um período inicial de 15 dias.

No caso das aulas teóricas de legislação e de aulas práticas de direção veicular nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), e ainda os exames teóricos de legislação e práticos de direção realizados pelos servidores do Órgão, serão suspensos por 30 dias.

Também param por 30 dias os exames médicos e psicológicos e as juntas médicas.“Essa é uma medida radical, porém necessária e inarredável neste momento de comoção e solidariedade social, especialmente em razão da circulação de aproximadamente 5 mil pessoas somente em nossa sede”, justificou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

De acordo com o diretor-presidente, as pessoas agendadas para esse período não precisam se preocupar. “Tão logo estejamos livres do risco do coronavírus, nosso atendimento será normalizado e as pessoas que já estavam agendadas para esse período da paralisação terão prioridade”, explicou Rodrigo de Sá.

Dúvidas

Enquanto os serviços do Detran-AM estiverem suspensos, a população poderá tirar todo tipo de dúvidas por meio de 16 números de telefone que estarão à disposição de 8h às 14h. Esses telefones são dos setores com maior demanda presencial.

O Departamento também vai disponibilizar 30 atendimentos diários para serviços emergenciais, a serem avaliados pelo atendimento do CallCenter que será montado.Serviços online

O Detran-AM reforça que nesse período de atividades suspensas, os usuários que precisarem renovar ou emitir segunda via tanto do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) quanto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), poderão fazê-lo por meio eletrônico. Basta o usuário acessar o site digital.detran.am.gov.br, fazer o cadastro, emitir as taxas e fazer todos os procedimentos 100% on line.

Até a renovação e emissão da 2ª via da CNH, que antes necessitava da captura física da biometria e da fotografia do condutor, nesse período não será mais necessário.“Especificamente nesse período que estivermos com nossos serviços presenciais suspensos, o Detra-AM irá utilizar a biometria e a foto do condutor que já está no banco de dados do Órgão”, explicou Rodrigo de Sá.

O Detran-AM ainda está disponibilizando uma cartilha que ensina o passo a passo para o condutor emitir a CNH digital e o CRLV digital e eletrônico. O órgão também estará enviando SMS para a população, informando sobre as mudanças no atendimento.

*Com informações da Assessoria