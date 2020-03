Passageiros de rodoviária contestam falta de informação sobre Covid-19

Apesar do embarque e desembarque ser intenso no local, não há nenhum tipo de informação ou controle sobre a pandemia | Foto: TV Em Tempo

Manaus -Na rodoviária de Manaus, principal porta de entrada de viajantes de outras cidades e países, os passageiros estão sem acesso a qualquer tipo informação sobre o novo Coronavírus. No local, a circulação de idosos é intensa e não conta com nenhum tipo de fiscalização.

Apesar do embarque e desembarque ser intenso no local, não há nenhum tipo de informação ou controle sobre a pandemia do Covid-19. Algumas pessoas não sabem o porquê da necessidade de usar máscaras. Quem tem conhecimento da situação acha um absurdo.

A falta de atuação de órgãos competentes e das empresas que prestam serviços aos passageiros impedem que a população se conscientize da gravidade da situação.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: Patrícia de Paula/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa