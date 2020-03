Preocupação com o coronavírus muda rotina em igreja

A igreja intensificou as programações on-line transmitindo as mensagens aos fiéis por meio dos meios digitais (Facebook, Instagram e YouTube) | Foto: Divulgação/Chama Church

Manaus - A preocupação com o novo coronavírus também chegou na igreja Chama Church, que tem capacidade para mil pessoas na Zona Norte de Manaus. No início desta semana a igreja evangélica suspendeu cultos, celebrações e projetos sociais por tempo indeterminado para evitar a aglomeração e uma possível transmissão em massa do vírus entre os fiéis.



Para tentar resolver essa questão, a igreja intensificou as programações on-line transmitindo as mensagens aos fiéis por meio dos meios digitais (Facebook, Instagram e YouTube).

“Resolvemos suspender os cultos, como uma medida de responsabilidade social, amor e cuidado com os nossos fiéis. Por conta disso, intensificamos nossas atividades on-line. Teremos plantões pastorais diários no templo com os devidos cuidados para ampararmos aflitos e necessitados individualmente, com as devidas precauções”, disse o presidente da igreja, Richard Mattos.

A líder de comunicação da igreja, Rebeca Mota, ressalta a importância de as igrejas estarem preparadas num momento como este. “As igrejas tiveram que entender, por impulso, a importância da comunicação digital dentro dos templos. Esta é uma nova forma de se comunicar. E a nossa igreja, já realizava este trabalho, sempre entendeu a importância da comunicação digital. Porém, com a suspensão das atividades presenciais só intensificamos ainda mais este trabalho”.

Cultos e projetos sociais on-line | Foto: Divulgação/Chama Church

Rede de Jovens e Cultos de domingo on-line



“Estas programações são transmitidas em live pelo Facebook, Instagram e agora pelo o YouTube da Chama Church, para que a experiência das pessoas com Deus seja a melhor possível”, revela Mota.

Transmissão on-line pelas redes sociais e canal do YouTube da Chama Church | Foto: Divulgação/Chama Church

Projetos sociais



A igreja trabalha desde 2018 com aula de português para imigrantes e preparatório para o Enem e concurso público. Entretanto, com o novo Coronavírus, as aulas foram suspensas com retorno somente no final de abril.

Durante este período os professores voluntários do projeto estarão acompanhando os grupos e ‘abastecendo’ com textos, atividades e videoaulas.

Espetáculo de Páscoa

Todas as programações presenciais estão suspensas | Foto: Divulgação/Chama Church

A organização do Espetáculo de Páscoa da Chama Church comunica oficialmente o adiamento do evento previsto para acontecer no dia 17 abril.



A organização também conta que há uma data prévia estabelecida para a realização das apresentações no mês de julho, mês de aniversário da nossa igreja.

Pastor on-line

Os pastores estão de plantão no WhatsApp para pedidos de oração, conselhos e orientações daqueles que sentirem necessidade. Além disso, as células (reunião em grupo entre discípulos e líderes para orar e estudar sobre a bíblia) será feita via transmissão on-line no perfil pessoal dos líderes.

Desde o dia 29 de fevereiro até esta sexta-feira (20), o Amazonas já registra 72 casos notificados para o coronavírus, sendo 52 destes descartados, 13 sendo investigados (sendo um de Coari) e 7 confirmados.

