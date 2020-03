Idosos de asilo em Manaus têm visitas suspensas por conta de pandemia

Idosos configuram o principal grupo de risco em meio a pandemia do novo Coronavírus | Foto: Reprodução

Manaus - O número de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus vem crescendo diariamente no Brasil. Já são mais de 400 casos confirmados. A população idosa é a mais afetada com a chegada do Covid-19 tendo em vista que eles compõem o grupo mais vulnerável. Em Manaus, a casa do idoso São Vicente de Paulo adota medidas de cautela.

Em escala mundial e nacional, a fatalidade entre a população mais idosa fica mais evidente. Casos como o de Seattle, nos Estados Unidos, no qual cerca de 35 idosos morreram em uma casa de cuidados. A morte de duas pessoas acima de 60 anos no Brasil reforça a preocupação de autoridades. Por isso, diversos critérios de controle estão sendo desenvolvidos.

A casa de idoso São Vicente de Paula, localizada na Zona Oeste de Manaus, abriga 26 idosos e já começou a estabelecer medidas de proteção, como suspensão de visitas, voluntários e atividades. Segundo o presidente da casa, João Romão, o contato direto com os idosos foi interrompido assim que a situação se mostrou perigosa.

A casa de idoso São Vicente já adota medidas de proteçao | Foto: Reprodução

Contato direto

As visitas de entes queridos no local foram suspensas, mas a equipe profissional atua como canal de informações entre residentes e familiares. Além dos parentes, seis voluntários que atuavam no espaço foram afastados.



O local conta com o serviço de 34 funcionários, a dinâmica entre eles também foi modificada. Agora eles operam com escalas pré-definidas e se preparam com todos os mecanismos de prevenção: como máscaras e o uso de álcool em gel antes de entrar em contato com os residentes.

Suspensão de atividades

As atividades rotineiras que envolvem interação social entre os idosos e práticas de lazer no salão foram interrompidas. A casa possuía um programa de fisioterapia que era realizado em parceria com uma universidade particular, mas em função do perigo, também foi suspenso. Atualmente, o único entretenimento disponível para eles é assistir televisão.

Os residentes

De acordo com João Romão, os idosos estão sendo muito compreensivos em relação à doença, cooperam com as medidas de proteção Muitos deles utilizam máscaras e lavam as mãos com frequência.

" Eles estão conscientes de que se trata de uma situação passageira " João Romão, Presidente da casa de idoso São Vicente de Paulo

Porquê os idosos são os mais afetados

Segundo especialistas, a principal razão dos idosos serem mais afetados com o Covid-19 diz respeito ao sistema orgânico do corpo. Com a idade, o organismo diminui o ritmo e, consequentemente, o sistema imunológico não consegue responder às ações agressivas causadas pelo novo vírus.