Prodam dobra capacidade dos circuitos de comunicação de dados

Manaus - Com a suspensão de atendimento presencial em órgãos públicos estaduais e a determinação do governador Wilson Lima para que os serviços públicos sejam prestados de forma digital, a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) decidiu dobrar a capacidade dos circuitos de comunicação de dados que fornece aos seus clientes.

Os primeiros órgãos beneficiados serão a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que passam a contar com o benefício a partir desta terça-feira, 24 de março.

“Essa é uma medida importante porque dará mais agilidade e eficiência aos órgãos públicos neste momento tão crítico. Nosso objetivo é apoiar a realização de serviços essenciais para a população como a realização de boletins eletrônicos, que agora serão realizados, salvo casos excepcionais, somente por meio da Delegacia Interativa”, informou o diretor presidente da Prodam João Guilherme de Moraes Silva.

De acordo com João Guilherme, todos os clientes da Prodam serão consultados para informar da necessidade de aumento do link de comunicação. A medida se dará pelo prazo inicial de 40 dias, podendo ser prorrogada caso haja a necessidade.

Processamento de Dados Amazonas S/A é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com controle acionário do Governo do Estado. Foi criada pela Lei N° 941, de 10 de julho de 1970, tendo iniciado suas operações em setembro de 1972. Atualmente a empresa encontra-se vinculada, administrativamente, à Secretaria de Administração e Gestão (SEAD), de acordo com a Lei Delegada n. 122 de de 15/10/2019.

A Prodam tem como objetivo a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação aos órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, podendo, complementarmente, atender órgãos federais, instituições privadas, administrações municipais e outras administrações estaduais.

