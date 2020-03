Amazonas dobra casos de coronavírus em um dia; número chega a 26

O caso dobrou em um dia | Foto: Divulgação

Manaus - O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 26 no Amazonas. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (22), em entrevista coletiva online com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, e com o secretário de saúde do Estado Rodrigo Tobias.

Rosemary Pinto pediu mais uma vez para as pessoas ficarem em casa, com isso evitar a propagação da doença no Estado. Dos casos confirmados, 25 são em Manaus e um no município de Parintins.

Até sábado (21), o Amazonas tinha 11 casos confirmados, 66 descartados, e 23 em investigação. Neste domingo, o número aumentou para 24 em investigação, 26 confirmados e 25 em isolamento social. Parintins, segundo Rosemary, é o único município do interior com caso confirmado.

"Nenhuma morte até o momento. Apenas o paciente de Parintins precisou de internação e está na UTI. Todos os demais casos notificados foram atendidos pela rede pública e estão estáveis", Rosemary Pinto.