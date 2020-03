Confira 10 dicas do que fazer em casa durante a quarentena

Cozinhar pode ser uma ótima dica para passar o tempo | Foto: Divulgação

Manaus - Ficar em casa para muitos é uma tortura, porém, em tempos de quarentena é necessário o afastamento. Nesse período de isolamento social, é preciso se reinventar e redescobrir maneiras de viver. Não deixe o medo dominar você, dias melhores estão por vir, siga com fé. Pensando nisto, abaixo segue uma lista 10 coisas para fazer nesta quarentena. Leia com atenção.

Aprenda a preparar uma sobremesa

A maioria das pessoas que sabem cozinhar não sabem fazer sobremesas. Acredite, para muitos fazer um pudim, um mousse, ou, ate mesmo, um brigadeiro de panela é algo de outro mundo. Não perca essa oportunidade, esse é um bom momento. Dá uma olhada em um livro ou as caixas de leite condensado e creme de leite, que sempre veem com boas receitas. Faz uma busca na internet, o EM TEMPO tem dicas maravilhosas.

Arrume o guarda – roupa

Fala a verdade, você nunca tem tempo de arrumar o guarda-roupa. Existem peças em desuso, outras descosturadas, e ainda aquelas que você guarda para quando emagrecer ou engordar. Limpa tudo, tem muita gente aguardando essa doação de roupas. Ou, se preferir, pode montar novos looks com o que você tem guardado.

Poste as fotos

Não espere as quintas-feiras para postar novas fotos. Com certeza você tem aquela foto linda para postar e acaba esquecendo. Foto de cachorro, comida, selfie está valendo tudo para entreter os colegas nas redes sociais. Aproveita e faz uma limpeza na galeria do celular e do computador. Mas vale foto antiga também viu. Relembrar é viver, as fotos marcam momentos da história de cada pessoa.

Dance

Muitos têm vergonha de dançar na frente dos outros, o que ninguém imagina é que sozinho a pessoa é um pé de valsa. Além de manter a saúde do coração em dias, o exercício libera endorfina, e deixa o dançarino mais feliz. Na internet existem videoaulas. Então, é só escolher e aproveitar.

Leia de tudo

Pode aproveitar o tempo para ler livros, revistas, blogs ou artigos. Tem curiosidade sobre algum assunto, é sempre bom ler, estudar e entender. A leitura nos leva ao conhecimento e a altas conversas.

Jogue

Brincar nesse episódio da vida é uma terapia. Existem jogos de tabuleiro, de cartas, de mímicas e, claro, o vídeo game. Você pode jogar na televisão, no celular, sozinho ou acompanhado. Essa dica é ideal para quem tem crianças em casa, elas amam gastar energia.

Faça cursos on-line

Aperfeiçoe o conhecimento. Quer aprender a se maquiar, cozinhar, fotografar ou qualquer outra coisa. Hoje, com a tecnologia avançada, existem ferramentas que possibilitam fazer um curso em sair de casa. Então, aproveita e faz aquela pós dão desejada que está prometendo há anos.

Cante

“Quem canta seus males espanta”, já dizia o ditado popular. Cantar faz, principalmente no momento que estamos enfrentando. Cante no chuveiro, mas, se preferir, pode usar algum aplicativo parecido com um karaokê de verdade. Você ainda pode fazer um dueto com seu artista favorito ou cantar em família. Essa atividade vai deixar tudo mais divertido.

Adiantar algumas coisas na cozinha

Ninguém quer desperdício a essa altura do campeonato, por isso, corte verduras, frutas e legumes. Nutricionistas afirmam que congelando os alimentos, você consegue ganhar tempo e preservar os nutrientes da comida. Chegou a hora de levar uma vida saudável. Escolha o que vai comer a cada dia da semana, assim pode preparar todos os dias novos pratos e ninguém vai enjoar.

Cuide-se

Nunca esqueça de você. Faça as unhas, pinte, corte ou hidrate o cabelo, coma e durma bem. Uma esfoliação corporal é uma ótima pedida também. Não esqueça de beber água, a hidratação é essencial. Ligue para quem você ama ou faça um vídeo chamada. Tudo vai passar, emane positividade.