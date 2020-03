Apagão: Manaus e zona metropolitana ficam sem energia neste domingo

Manaus - Em meio à pandemia do coronavírus, um apagão atingiu a cidade de Manaus e municípios da zona metropolitana como Manacapuru e Iranduba, na tarde deste domingo (21). Ainda não há informações do que pode ter ocasionado a falta de energia elétrica.

Uma das hipóteses é de que a principal linha de transmissão de energia, o “linhão de Tucurui”, localizado no Pará, tenha sofrido uma pane técnica.

Segundo o Tarcísio Rosa, presidente da Amazonas Energia, concessionária do Estado, dentro de 30 minutos, o serviço estará restabelecido, caso o blecaute tenha sido simples.

“Houve um desligamento. Estamos aguardando instruções do próprio operador nacional do sistema para religar e retomar. Se o problema não for tão grave, será normalizado em 30 minutos", afirmou.

Em nota, o apagão foi causado devido ao desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

“A recomposição do sistema teve início a partir das 15h17. Reforçamos que 95% da energia já foi restabelecida. A Amazonas Energia está concluindo a recomposição do sistema com previsão para total normalização até as 16h30”, diz o comunicado.