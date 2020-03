‘Esperem muito tranquilos’, diz Arthur sobre vacinação domiciliar

Manaus - Diante das mudanças no cenário nacional de transmissibilidade do novo coronavírus, causador da Covid-19, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou ontem, (21), uma mudança radical na estratégia para assegurar a imunização de idosos contra a Influenza, na primeira etapa da campanha, antecipada pelo Ministério da Saúde (MS), para a próxima segunda-feira, 23. “Decidimos que vamos de casa em casa. Temos a lista com os nomes e os endereços. Então, podem esperar muito tranquilos que receberão a visita das equipes da saúde”, afirmou Arthur.

Segundo o prefeito, as novas estratégias estão em consonância com as demais medidas preventivas ao novo coronavírus adotadas pela Prefeitura de Manaus, evitando a circulação e aglomeração de pessoas, principalmente acima de 60 anos. Ele também agradeceu ao esforço das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e demais autoridades e voluntários que estão se unindo para conter o avanço da doença na cidade.

“Parabenizo o secretário Magaldi e toda a sua equipe, assim como agradeço aos vereadores que estão dedicando emendas parlamentares para essa luta contra o vírus. Sou muito gratos e creio que povo de Manaus também reconhece isso”, destacou Virgílio.

Novas estratégias

A vacinação será feita pelos Distritos de Saúde (Disas) de cada região da cidade. A partir da Estratégia Saúde da Família (ESF), que já tem o cadastro dos idosos acompanhados em seus territórios, serão organizadas rotas para que a vacinação seja feita de casa em casa. Para os idosos que não são atendidos pelas equipes das ESFs, serão utilizados os cadastros de diversas órgãos públicos e privados que ofertam serviços para essa população. A prefeitura disponibilizará um link para que as pessoas idosas, cuidadores ou familiares possam realizar o cadastro e receber a visita das equipes de saúde para vacinação.

“Já estamos entrando em contato com empresas e instituições que tenham cadastro de idosos, mas vamos disponibilizar um formulário para ser preenchido e agendado o dia e hora em que a equipe irá aplicar a vacina. É preciso deixar claro que nessa etapa, essa estratégia para vacinar é apenas para idosos. Não é preciso ter pressa, a campanha irá até o mês de maio e todos os idosos de Manaus serão vacinados”, garantiu o titular da Semsa, Marcelo Magaldi.

Metas

A Campanha de Vacinação contra Influenza tem a meta de imunizar 522.065 pessoas em Manaus. Desse total, 111.669 são idosos a partir de 60 anos e 55.514 são profissionais da saúde.

A campanha contra a influenza terá três etapas e vai atender todos os grupos considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, encerrando no dia 22 de maio. A segunda etapa da campanha terá início no dia 16 de abril, direcionada para professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, conforme orientação médica.

A partir do dia 9 de maio será iniciada a terceira etapa da campanha com vacinação direcionada para os grupos: crianças de seis meses até menores de seis anos, gestantes, puérperas, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, povos indígenas, população privada de liberdade, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade, incluído este ano na campanha contra a Influenza, ampliando o acesso da população à vacina e prevenindo riscos. O objetivo final é imunizar no mínimo 90% do público alvo em cada grupo prioritário.

A população da zona Rural de Manaus deve ficar atenta porque a estratégia da campanha contra a Influenza será diferenciada, atendendo as especificidades das comunidades fluviais e terrestres, e a necessidade de deslocamento em grandes distâncias geográficas das equipes de saúde.

*Com informações da assessoria