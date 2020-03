Quarentena: fiscalização fecha 11 igrejas por descumprir decreto no AM

A fiscalização foi feita pela Polícia Militar e pela equipe da FVS-AM | Foto: MICHELL MELLO/SECOM

Manaus - Vinte e três empreendimentos, a maioria deles igrejas, que estavam descumprindo o decreto assinado pelo governador Wilson Lima, sobre a suspensão do funcionamento de bares, restaurantes e templos religiosos pelos próximos 15 dias, foram fechados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), entre a noite deste sábado (21) e madrugada de domingo (22), em Manaus.

O serviço emergencial 190 recebeu diversas denúncias que embasaram novas ações de fechamento de espaços com atendimento ao público. A partir delas, foram fechados 11 igrejas ou templos religiosos, cinco bares e três restaurantes. Houve também o fechamento de espaços como feiras e praças de alimentação.



Desde o início da noite de sábado, em uma ação coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e pelo comandante-geral da PMAM, coronel Ayrton Norte, o efetivo de policiais militares vistoriou bares, restaurantes, praças de alimentação, igrejas, entre outros espaços com atendimento ao público, para orientar sobre a necessidade de fechamento em virtude do risco da proliferação do coronavírus.

Durante as ações, os agentes de segurança entregaram uma cópia do decreto e aguardaram o fechamento dos espaços, até que todos os clientes efetuassem o pagamento do consumo. Esse trabalho alcançou toda a capital, que atualmente registra 26 casos confirmados da doença.

*Com informações da assessoria