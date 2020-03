Estudantes da rede estadual do AM podem assistir aulas por app

O estudante terá acesso a todo um conteúdo multimídia que também será disponibilizado pela televisão aberta e poderá, ainda, efetuar áudio e/ou videochamadas. | Foto: Divulgação

Manaus – Estudantes da rede estadual do Amazonas podem acessar o programa “Aula em Casa”, criado para o regime especial de aulas não presenciais. A iniciativa tem início nesta segunda-feira (23), e estará disponível no aplicativo “Mano”, disponível para download nas lojas do Google Play e Apple Store.

Por meio da TV Encontro das Águas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto contará com três canais no aplicativo “Mano”. A ideia do Governo do Amazonas é que a ferramenta não só auxilie na compreensão dos assuntos trabalhados, como, também, aumente a interatividade entre o aluno e o professor.

O estudante terá acesso a todo um conteúdo multimídia que também será disponibilizado pela televisão aberta e poderá, ainda, efetuar áudio e/ou videochamadas. Para utilizá-lo durante o “Aula em Casa”, basta baixá-lo, gratuitamente, e procurar pelos canais seduc-am1, seduc-am2 e seduc-am3, que estarão abertos no decorrer das transmissões.

Mesmo com as primeiras aulas do programa já gravadas, a Secretaria de Educação estará com professores à disposição para esclarecer dúvidas.

Caso o aluno não consiga achar os canais, ele poderá acessá-los pelos links:

Aulas 6º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

Aulas – 1º, 2º e 3º do Ensino Médio



Aulas - 7º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio

Outras funções



Além de ferramenta essencial para o “Aula em Casa”, o aplicativo “Mano” possui, também, uma série de utilidades que deverá auxiliar os estudantes durante o regime especial de aulas não presenciais. Com ele, o aluno terá acesso a outros canais interativos e poderá criar grupos online, compartilhando fotos, vídeos e áudios.

Junto ao aplicativo “Mano”, outras plataformas virtuais terão papel fundamental ao longo do “Aula em Casa”. Todas as aulas, orientações e exercícios do programa estarão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e na plataforma Saber+.

Caso os alunos e professores não consigam acompanhar as aulas nos horários da televisão, o conteúdo estará todo no AVA.

Sobre o Aula em Casa

O programa é executado em parceria entre a Secretaria de Educação e Desporto e a TV Encontro das Águas, e vai possibilitar a transmissão de aulas em três canais de televisão aberta, além das plataformas online. A transmissão será em Manaus, para Iranduba, Manaquiri, Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva, atendendo 180 mil estudantes. As aulas começam na segunda-feira (23), nos canais 2.2, 2.3 e 2.4.

Em alguns equipamentos de televisores, esses canais estão aparecendo também como 32, 33 e 34. Por isso, caso você já tenha atualizado a sua grade e não tenha encontrado os canais iniciais, continue procurando com outras numerações. Os canais podem ter sido atualizados com numeração diferente a depender do aparelho receptor do sinal.

*Com informações da assessoria