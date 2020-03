Vídeo: casais ficam 'presos' em motel durante forte chuva em Manaus

A avenida Torquato Tapajós completamente alagada | Foto: Divulgação

Manaus - Um motel, localizado na avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Sul de Manaus, está interditado devido à forte chuva que atinge a cidade nesta segunda-feira (23). Quatro casais estão presos dentro do estabelecimento.

A equipe do Auto Bomba Tanque (ABT-24) do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) está no local aguardando a chegada do bote para retirar as vítimas.

A forte chuva causou alagações em várias partes da capital amazonense. Algumas avenidas estão completamente intrafegáveis.

Veja o vídeo: