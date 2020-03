Campanha de vacinação contra a gripe é adiada para terça em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus informa que, devido à forte chuva que cai sobre a cidade na manhã desta segunda-feira (23), adiará o início da campanha de vacinação contra a gripe, que deverá ter início nesta terça-feira (24). Nesta segunda, o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficará concentrado no cadastro dos idosos a partir de 60 anos, que deve ser feito on-line no site da Semsa, ou diretamente no link: http://imuniza.manaus.am.gov.br/cadastro/first . Para os idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família (ESF), as equipes seguirão os cadastros individuais já existentes.

Ao acessar o link, uma mensagem direcionará para a página de cadastro. Será necessário preencher as informações do idoso a ser vacinado CPF, data de nascimento, telefone para contato e nome completo. Na etapa seguinte deverão ser indicados os dados de endereço completo, como CEP e ponto de referência. Em seguida, um endereço de e-mail para contato. A quarta tela será para conferência dos dados, possibilitando a correção, caso seja necessário. A última tela terá a mensagem de confirmação do cadastro, com a orientação que o idoso aguarde que a equipe de vacinação irá até ele.

*Com informações da assessoria