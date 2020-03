Vídeo: morador ajuda donos de veículos presos durante chuva em Manaus

O ato solidário foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) | Foto: reprodução

Manaus - Exemplos de solidariedade acontecem em momentos difíceis. Um morador próximo ao Igarapé do Mindu, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Sul de Manaus, resolveu ajudar donos de alguns veículos que estavam ilhados após a forte chuva na manhã desta segunda-feira (23).

Outro morador do local registrou o momento em vídeo. O dono do veículo de modelo "Troller" puxa o outro carro da marca "Fiat Weekend" por uma corda. A cena chama atenção pois a ação acontece durante a forte chuva. No vídeo também aparecem outros carros submersos.

Assista o vídeo:

| Autor: Divulgação

Outros pontos

Alguns veículos ficaram ilhados após motoristas tentarem atravessar pontos alagados na cidade de Manaus. Enquanto a Avenida Torquato Tapajós estava intrafegável nos dois sentidos nesta manhã, outras ruas importantes também permaneciam sem o escoamento da água da chuva, causando inundações.

Carros tiveram dificuldades em trafegar em outros pontos da cidade | Foto: reprodução

A avenida conhecida como estrada do Manôa, na Zona Norte, também ficou intrafegável. O nível da água subiu e invadiu estabelecimentos comerciais. Moradores e lojistas do local informaram que precisam improvisar para que os materiais não fossem prejudicados durante a chuva.