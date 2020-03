PM registra 492 denúncias de descumprimento do decreto em Manaus

As denúncias podem ser feitas ao serviço emergencial 190 | Foto: Michell Mello- Secom

Manaus - Após o decreto assinado no último sábado (21) pelo Governador do Estado do Amazonas, Wilson Liam, foram registradas pela Polícia Militar do Amazonas, 492 denúncias de estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto. A medida trata da suspensão do funcionamento de bares, restaurantes e templos religiosos por 15 dias.

A maioria das denúncias referia-se a bares (284), seguida de igrejas (83) e restaurantes (48). Houve também denúncias sobre aglomeração de pessoas em campos de futebol, festas em residências e casas de eventos. Do total de denúncias, em 105 os policiais encontraram os estabelecimentos fechados.

Desde o sábado, sob a coordenação do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, e do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, os policiais estão nas ruas para garantir o cumprimento da determinação do governador.

As denúncias podem ser feitas ao serviço emergencial 190. Os servidores têm, inclusive, orientado a população, uma vez que nem sempre há necessidade do deslocamento de uma viatura.

*Com informações da assessoria