Vigilância Epidemiológica confirma realização de visitas domiciliares

O intuito é de contribuir para reduzir a disseminação da Covid-19 no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Agentes do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), estão realizando visitas previamente agendadas por telefone em domicílios da capital. A iniciativa faz parte da ação constante do órgão de investigar doenças transmissíveis junto à população. As equipes podem ser facilmente identificadas pelo uso de crachás e coletes.

Essas visitas também integram o conjunto de medidas tomadas pelo Governo do Amazonas com o intuito de contribuir para reduzir a disseminação do novo coronavírus no Estado. Isso porque os agentes de Vigilância Epidemiológica realizam ainda a identificação de casos suspeitos do Covid-19 e o monitoramento de pessoas que são contatos de casos suspeitos, bem como esclarecem sobre medidas de prevenção.

De acordo com informações da Chefe de Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), Leila Alencar, esse trabalho tem sido prejudicado nos últimos dias por conta da circulação de fake news em redes sociais e aplicativos de mensagem. “As notícias falsas indicam que a população não deve receber ninguém que se diz da Vigilância Sanitária porque poderiam ser vítimas de assaltos e furtos, além da ampla divulgação de números inexistentes associados ao serviço de vigilância”, disse.

Leila acrescenta que a investigação epidemiológica é fundamental para traçar o perfil de uma possível epidemia. “Esses profissionais estaduais e municipais que atuam de forma incansável, para entender como os casos suspeitos foram expostos ao vírus, são eles, que através da informação apurada irão ajudar na tomada de decisão para outras medidas de contenção ao Covid-19”, informou.

Sobre o DVE

O Departamento de Vigilância Epidemiológica tem como missão planejar, coordenar, acompanhar e avaliar o Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica; manter conhecimento atualizado da situação epidemiológica das doenças e dos agravos à saúde, bem como dos fatores que os condicionam, em especial daqueles sujeitos à notificação, para possibilitar e prever evolução do perfil epidemiológico do Estado.

Estão ligadas ao DVE as gerências de Vigilância de Doenças Transmissíveis (GVDT), Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (GVDNT) e de Imunização (GEIM), além do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Amazonas.





