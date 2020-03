Manaus registra 156 milímetros de chuva nesta segunda, maior de 2020

A forte chuva vitimou criança, deixou trânsito intrafegável em algumas zonas da cidade e trouxe danos materiais | Foto: reprodução

Manaus - Desde a madrugada desta segunda-feira (23) até às 14h, a Defesa Civil de Manaus registrou, por meio do Pluviômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 156 milímetros de chuva, sendo o maior volume do ano para um único dia.

A Central da Defesa Civil (199) contabilizou um total de 72 ocorrências. Entre elas, 16 alagações, 28 deslizamentos de barranco, 11 desabamentos de casa, duas árvores tombadas, cinco casas em risco de desabamento, duas crateras abertas em via pública e duas casas de alvenaria prestes a desabar. As ocorrências foram registradas em todas as zonas da cidade.

Foram registrados vários pontos de alagamentos. A avenida Torquato Tapajós ficou intrafegável nos dois sentidos. Alguns trabalhadores registraram o momento em que motoqueiros e motoristas tentam passar pelo local. Trabalhadores precisaram atravessar em meio a correnteza e esperar o nível da água baixar nas paradas de ônibus, localizadas no meio fio da via.

Uma criança de 11 anos foi soterrada na Zona Centro-Oeste de Manaus. O muro da cozinha da residência desabou durante a forte chuva. Lama e partes de escombros ficaram sobre a criança, que acabou morrendo no local.

A criança ficou soterrada e morreu no local | Foto: Divulgação