Vídeo: equipes de fiscalização impedem viagens intermunicipais no AM

Manaus - Embarcações são fiscalizadas em Manaus, desde a última sexta-feira (23) com base no decreto do governador Wilson Lima que proíbe viagens intermunicipais e interestaduais pelo período de 15 dias, em razão da pandemia do novo coronavírus,

Um barco cujo destino era município de Tapauá, estava com mais de 100 pessoas a bordo, no entanto permaneceu atracado na balsa pelo período de 15 dias, conforme determina o Governo.

Muitos passageiros não têm lugar para ficar e vão permanecer o período de tempo estipulado dentro da navegação.

Dez equipes de fiscalização estão atuando nos cinco portos da capital. A fiscalização será realizada durante os 15 dias, conforme o decreto anunciando, e quem não cumprir, pode sofrer penalidades. Só está autorizado o transporte de mercadorias, viagens já compradas para outros estados.

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa