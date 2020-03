Fundo de investimento incentiva empreendimentos no AM

| Foto: Reprodução

Manaus - Empreendedores do Amazonas estão apostando no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para alavancar seus negócios. No ano passado, mais de 800 operações de crédito foram contratadas.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, administrado pelo Banco da Amazônia, tem o objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social de todos os setores da região. Além do atendimento bancário, atua com orientação de produtos e serviços de acordo com o perfil do cliente, aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos de até 100%.

| Foto: TV Em Tempo

Em 2019, 824 operações de crédito foram contratadas por empreendedores, deste total 37% foram direcionados aos municípios de baixa renda dos estados. A soma do volume de contração destes créditos foi de R$ 665 milhões.

O empreendedor que deseja adquirir o recurso deve ir até uma agência do Banco da Amazônia e apresentar o seu projeto.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa