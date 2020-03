Servidores dos centros socioeducativos do Amazonas recebem orientação

Manaus - Servidores que atuam nos centros socioeducativos do Amazonas, de responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), participaram nesta segunda-feira (23) de uma palestra de orientação e combate ao coronavírus (Covid-19).

A iniciativa, destinada a diretores e técnicos de Enfermagem que atuam no sistema, ocorreu na sala da direção do Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Por questão de segurança, pequenos grupos, em média de cinco servidores, foram recebidos pelos profissionais da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) para participarem das orientações. Os profissionais seguiram todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério Saúde.

Segundo a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, as orientações são de extrema importância para evitar a propagação do coronavírus. “É uma determinação do governador Wilson Lima capacitar todos os servidores para que estejam cada vez mais preparados para enfrentar e impedir a propagação do coronavírus. O Estado está tomando todas as medidas necessárias para proteger a população amazonense”, destacou.

Entre as informações repassadas, os profissionais da FVS-AM destacaram que a síndrome gripal dura de 3 a 5 dias e com febre de 7 a 14 dias. As demais recomendações foram: uso de máscara para quem tossir e/ou espirrar; isolamento domiciliar para quem apresenta tosse e febre; busca por atendimento médico para quem exibe tosse, febre e falta de ar; manter distância de 1,5 metros; não compartilhar talheres e materiais higiênicos; etiqueta de tosse; não sair de casa; realizar a limpeza do ambiente conforme recomendações na nota técnica da FVS-07.

Eles destacaram ainda que o uso de máscara deve ser prioritário para os profissionais de saúde e pessoas doentes. Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 estão sendo atendidos exclusivamente no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus.

Os centros socioeducativos do Estado do Amazonas são a Unidade de Internação Provisória; Dagmar Feitosa; Senador Raimundo Parente; Interna Feminina; e Semiliberdade Masculino. Mais informações podem obtidas no site da Sejusc: www.sejusc.am.gov.br

*Com informações da Assessoria