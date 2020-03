Manauaras fazem fila para entrar em supermercado no Grande Vitória

Clientes enfrentaram filas para fazer compras | Foto: Suyanne Lima

Manaus – Na tarde desta segunda-feira (23), manauaras que foram fazer compras em um supermercado situado na rua Lábrea, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, se surpreenderam com a quantidade de gente esperando em filas do lado externo para entrar no estabelecimento comercial. O acesso foi controlado por funcionários do local que só permitiam a entrada de 20 clientes por vez.

Um dos funcionários do supermercado, que preferiu não se identificar, contou que a medida foi adotada em todas as unidades da rede comercial e que a preocupação é com as recomendações de diminuir aglomerações e de manter distância social. Carrinhos esterilizados estavam a disposição dos clientes que decidiram enfrentar as filas.

Carrinhos esterelizados estavam sendo disponibilizados | Foto: Suyanne Lima

Bela Lima já estava na fila há aproximadamente 30 minutos e disse que ficou surpresa com a quantidade de pessoas no local.

“Eu vim fazer as compras de rotina e não esperava essa quantidade de pessoas. Apesar da mudança, isso é para nossa saúde”, disse.

Já Alexandre Barros apoiou a iniciativa da rede de supermercados.

“Todos temos que nos conscientizar, mudanças são necessárias e isso tudo é para o bem de todos. Infelizmente, o coronavírus está aqui”, concluiu.

Dados do Covid-19 no Amazonas

O Amazonas tem 32 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e outros 20 sob investigação. A informação foi divulgada oficialmente pelo Governo do Estado, na tarde desta segunda-feira (23), durante a entrevista coletiva digital, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Entre os infectados está uma criança de 10 anos.