Especialista explica evolução do coronavírus no AM: veja entrevista

Manaus - Em Manaus, o número de casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus cresce diariamente, com isso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre a gravidade da nova doença e quais medidas devem tomar para se proteger. A fim de esclarecer as principais questões sobre o Covid-19, a jornalista Tatiana Sobreira entrevistou na manhã desta segunda-feira (23), Felipe Naveca, especialista na área de microbiologia e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Mutações

O primeiro passo é entender as origens do Covid-19. O cientista explica que a doença que vem acometendo milhares de pessoas não foi desenvolvida em laboratório, mas a partir da combinação de um vírus presente em animais com o organismo humano. Atualmente, supõem-se que o portador tenha sido um morcego.

O Covid-19 já passou por nove mutações desde a primeira amostra coletada na China, o que é considerado comum, uma vez que os vírus evoluem com rapidez. Apesar disso, o mundo se esforça para descobrir as consequências das mudanças.

A informação foi descoberta durante um sequenciamento de genoma finalizado nesse último domingo (22), em Manaus. Naveca revela que o procedimento cria um banco de dados, este auxilia na descoberta das ‘rotas’ do vírus, como ele funciona e qual é seu ponto fraco, possibilitando o desenvolvimento de drogas de combate que podem vir a ser remédios.

Medicações

Apesar de não ter nenhuma comprovação científica definitiva, a Cloroquina (utilizada no tratamento contra malária) vem sendo utilizada pela população. Sobre isso, o pesquisador chama atenção para o uso pois o medicamento é forte e não há certezas sobre seu efeito em pessoas infectadas por Coronavírus. O indicado é não se automedicar.

Resistência do vírus

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o calor de Manaus não mata o vírus. O especialista explica que, apesar dos recordes de temperatura, o clima da região amazônica é complexo. O inverno amazônico é marcado por grandes tempestades que podem propiciar a propagação da doença.

Uma das principais características do Covid-19 é a camada de gordura que protege sua partícula viral (responsável pela transmissão da doença), que permite que o vírus se fixe na pele e em superfícies. Por isso, produtos como álcool em gel e sabão são indicados na hora da prevenção, pois eles conseguem destruir essa camada e evitar o contágio.

Lotação de hospitais

Apesar dos sintomas específicos, como a falta de ar, é importante salientar que o coronavírus pode ser facilmente confundido com uma gripe comum em algumas pessoas, uma vez a gravidade da doença pode variar de acordo com o organismo. Para evitar a lotação de hospitais e exposição ao vírus, o indicado é ter certeza antes de sair de casa.

Dito isso, em caso de qualquer sintoma relacionado à gripe, o indicado é observar o quadro e só ir a uma unidade de saúde em caso de persistência de febre e falta de ar.

