Coronavírus: PMs recebem equipamentos de proteção individual em Manaus

O kit é composto por luvas plásticas, máscaras e três tipos de álcool. | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares receberam na noite desta segunda-feira (23/03) equipamentos de proteção individual e coletivos para as ações nas ruas, em Manaus. A medida vai alcançar todo o efetivo da corporação e visa garantir maior segurança aos agentes da lei durante as ações de contenção à proliferação do coronavírus, enfatizou o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte.



Na noite desta segunda, as equipes de serviço foram buscar os kits no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. O kit é composto por luvas plásticas, máscaras e três tipos de álcool. Uma embalagem de álcool em gel 70%, para uso individual, outra para utilização na viatura. A partir de amanhã, os kits serão distribuídos a partir de cada Comando de Policiamento de Área (CPA).

A distribuição dos equipamentos para garantir a proteção aos policiais segue determinação do governador Wilson Lima. Os kits foram adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Segundo o Comandante da PM, diversas medidas vêm sendo adotadas para maior segurança do efetivo nas ações de combate. O comandante também anunciou o uso de algemas descartáveis.

"Já fizemos a lavagem e higienização das viaturas e cada uma delas está recebendo um kit para o policial usar durante as ocorrências. Pela manhã, ele deve retornar com a viatura para higienizar. Vamos usar agora algemas descartáveis", disse.

Procon-AM doou mais de 3,5 mil itens de proteção e prevenção contra o contágio do novo coronavírus para a SSP-AM | Foto: Divulgação

Desde domingo (22/03), o Comando da PM determinou a higienização de viaturas táticas e especializadas com aplicação de ozônio e com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos policiais militares.

"Estamos preparados para a nossa guerra diária. Hoje, também estamos nessa guerra para tentar conter à proliferação do coronavírus, ermanados trabalhando em conjunto com a saúde para dar cumprimento aos decretos assinados pelo governador", disse coronel norte.

Doações Procon

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) doou nesta segunda-feira (23/03) mais de 3,5 mil itens de proteção e prevenção contra o contágio do novo coronavírus para a SSP-AM. Os itens foram apreendidos durante fiscalizações e serão utilizados pelos servidores que estão trabalhando nas ruas e nas unidades policiais do Amazonas.

Foram doados aproximadamente 500 máscaras cirúrgicas e 3 mil máscaras semifaciais com válvula. O Procon-AM apreendeu os produtos em ações realizadas em diversos estabelecimentos comerciais de Manaus nos últimos dias.

Os itens estão próprios para uso, mas, como encontravam-se sem notas fiscais que comprovassem os preços pelos quais foram adquiridos, precisaram ser retirados dos estoques das lojas visitadas pelo órgão.

*Com informações da assessoria