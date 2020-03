Idoso desaparece ao cair em igarapé na Compensa

Manaus- O idoso Severino de Assis da Silva, de 75 anos, está desaparecido há mais de 24 horas após ter caído em um igarapé, no bairro Compensa, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Nesta terça-feira (24), as buscas continuam.

Na manhã desta segunda-feira (23), equipes do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizaram buscas em toda a extensão do igarapé.

As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o órgão, a equipe foi acionada por volta das 11h10.

Na manhã desta terça-feira (24), uma nova equipe do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros do Amazonas, por meio da lancha "BBE 01", retomaram as buscas no local.