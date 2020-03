Secretário da Semmas testa positivo para o Coronavírus em Manaus

Secretário Antônio Nelson Oliveira | Foto: Arquivo/ET

Manaus - O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson Oliveira Júnior testou o positivo para o novo Coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, por meio de redes sociais na tarde desta terça-feira (23), por volta das 14h50.

Conforme o prefeito, o secretário está internado e em isolamento nesse período de tratamento. Todas as medidas de quarentena para as pessoas que tiveram contato com ele foram adotadas.

“Esperamos que essa recuperação seja breve e se Deus quiser ele volta logo para as obrigações. É dever nosso, por transparência e por fé em Deus pedir que todos estejamos unidos em pensamento positivo por todas as vidas ameaçadas pelo coronavírus. Eu, minha família, todos os colegas de secretariado e servidores da prefeitura, desejamos que você Antônio Nelson se recupere rápido e volte para o combate. Vamos lutar e você vai ser vitorioso. Estamos em oração por você e por todo o povo de Manaus”, concluiu o prefeito.

Novos Casos

Em menos de 24 horas, o Amazonas registrou 15 novos casos de coronavírus. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), na tarde desta terça-feira (24). Com isso, o Estado tem, atualmente, 47 casos confirmados da doença e 15 em análise. Apenas cinco pacientes estão internados.

Veja o anúncio do prefeito Arthur Virgílio Neto: