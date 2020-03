Primeira morte por coronavírus no Amazonas causa comoção na internet

Por meio de nota, a Prefeitura de Parintins disse lamentar profundamente pelo morte de Geraldo Savio | Foto: Divulgação

Manaus – Amazonenses receberam, na noite desta terça-feira (24), a confirmação do primeiro óbito em decorrência de complicações pelo novo Coronavírus (Covid-19). Trata-se do paciente Geraldo Savio da Silva, de 49 anos, proveniente de Parintins e que estava internado no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Após a confirmação da morte, várias mensagens em redes sociais e preocupações com a pandemia da Covid-19 foram publicadas.

Em mensagens no Facebook, amigos de Geraldo desejaram os profundos sentimentos à família. Desconhecidos também deixaram mensagens lamentando a perda e preocupados com novas mortes que podem ser ocasionadas pelo coronavírus.

“Muitos ainda não estão levando a sério. Temos que criar medidas para proteger nossas famílias. Tenha misericórdia de nós, senhor”, dizem internautas.

Por meio de nota, a Prefeitura de Parintins disse lamentar profundamente a morte de Geraldo e reforçou o pedido para população parintinense manter o isolamento social.

Novos Casos

Em menos de 24 horas, o Amazonas registrou 15 novos casos de coronavírus. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), na tarde desta terça-feira (24). Com isso, o Estado tem, atualmente, 47 casos confirmados da doença, 15 em análise e um óbito. Quatro pacientes estão internados.