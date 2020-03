Incêndio destrói casa de madeira na Zona Norte de Manaus

O imóvel e vários objetos foram totalmente consumidos pelas chamas | Foto: Divulgação

Manaus - Uma residência de madeira foi totalmente destruída após ser atingida por um incêndio na noite desta terça-feira (24). Por muito pouco outras casas não foram atingidas pelo fogo. O caso ocorreu na rua Liberdade, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Não houve vítimas.

De acordo com o tenente Amorim, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe de combate chegou ao local, aproximadamente, cinco minutos depois de ser acionada. O imóvel e vários objetos foram totalmente consumidos pelas chamas.

"Foi utilizado entorno de cinco mil litros de água para conter o fogo. Os bombeiros atuaram rapidamente e evitaram que o fogo se propagasse para outras residências", informou o tenente.

As causas do incêndio não foram informadas. Mas há suspeita que tenha sido causado por algum incidente na cozinha do imóvel. Também não foi informado quantas pessoas moravam na casa.

Conforme a assessoria de imprensa do CBMAM, apenas uma viatura foi utilizada. Após o controle do sinistro, a equipe realizou o rescaldo e vistoria no local.