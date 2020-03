Moradores de Rio Preto da Eva denunciam buracos em ruas

Os moradores do bairro Monte Castelo 2, situado no município de Rio Preto da Eva, reclamam da falta de saneamento básico na área | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva (AM) - Moradores da rua Gonçalves Dias, no bairro Monte Castelo 2, situado no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), reclamam da falta de saneamento básico na área. Os residentes denunciaram ao Portal EM TEMPO que as vias do bairro não recebem serviços de pavimentação há mais de dois anos.

Os moradores relatam que outras ruas foram asfaltadas | Foto: Divulgação

"A nossa situação está crítica. Nessa rua tem posto de saúde e uma escola, as crianças passam por dentro da lama para irem à escola. Até os mototaxistas, que prestam serviço no bairro, estão sem condições de trafegar nessa rua", contou a moradora, que pediu para não ter o nome divulgado.

Segundo uma moradora, a rua Gonçalves Dias está em uma situação precária | Foto: Divulgação

Seinfra

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa à reportagem que, no contrato 039/2018, último destinado para obras em Rio Preto da Eva, a Rua Gonçalves Dias não estava contemplada.

Há mais de dois anos, os moradores sofrem com a falta de pavimentação da rua | Foto: Divulgação

Para 2020, a Seinfra informa também que não há “plano de recapeamento” previsto para a referida rua.

A Secretaria de Infraestrutura ressalta, ainda, que as obras referentes aos sistemas viários dos municípios são de responsabilidade das prefeituras.