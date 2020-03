Em meio à pandemia, Festival Folclórico de Parintins ainda é incerto

Parintins – O Festival Folclórico de Parintins, marcado para acontecer entre os dias 26 a 28 de junho, corre o risco de ser adiado ou, até, cancelado devido ao atual quadro da epidemia do novo coronavírus no Amazonas. Na terça-feira (24), foi confirmada a primeira morte de um paciente diagnosticado com o Covid-19 no Estado. A vítima era residente de Parintins e estava internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus.

A evolução da epidemia do coronavírus no município pode mudar os rumos do Festival de Parintins. O evento atrai pessoas de todos os cantos do Brasil e de alguns outros países. Por esse fato, devido ao cenário atual da doença, a realização seria uma forma de potencializar a propagação do vírus.

Procurado pelo Portal EM TEMPO , o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), informou que a realização do Festival é incerta, e que discutirá medidas possíveis para contornar o momento. ‘’Em abril iremos realizar uma reunião em conjunto com o Governo do Estado do Amazonas para definir o que pode ser feito’’, declarou.

Coronavírus

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) recomendou, nesta quarta-feira (25), que a Prefeitura de Parintins adote toque de recolher na cidade, entre 20h e 6h, pelo período de 15 dias como forma de controlar a proliferação do coronavírus. O Estado do Amazonas contabiliza, até a última terça-feira (24), 47 casos confirmados, entre eles 42 em isolamento social e 5 internados, e 15 casos em investigação.

Saiba mais sobre o novo Coronavírus

MPAM recomenda que prefeitura decrete toque de recolher em Parintins

Amazonas registra primeira morte por coronavírus

Máscaras personalizadas protegem contra o coronavírus?