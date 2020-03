Suhab lança novos canais para atendimento de mutuários e beneficiários

Manaus - A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) passará a oferecer atendimento diferenciado a mutuários e beneficiários. A medida atende ao Decreto n° 42.101, assinado na última segunda-feira (23) pelo governador Wilson Lima, que determina a adoção do sistema de home office para servidores por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os mutuários poderão retirar seus boletos do mês no site da instituição ( www.suhab.am.gov.br ). Já mutuários em processo de quitação de imóveis e beneficiários do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) poderão consultar suas condições e tirar dúvidas via e-mails, celulares e whatsapp.

De acordo com a diretora-presidente da Suhab, Keilla Cunha, foram disponibilizados equipamentos, sistema e celulares para que os servidores fiquem à disposição do público atendido pelo órgão no horário das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.

“Não vamos deixar ninguém sem atendimento e informação, sabemos que esse momento de quarentena é muito importante, mas não temos como deixar o público sem os serviços do órgão”, afirmou Keilla Cunha.

Emissão de boletos – Para emissão de boletos, o mutuário só precisa acessar o site da autarquia, clicar na opção Impressão de Boleto, localizada na seção de Serviços, e seguir as orientações. Caso o mutuário tenha alguma dificuldade, os servidores de plantão do setor de Arrecadação estão atendendo via e-mail, celular e whatsapp nos seguintes contatos: (92)98415-9335 e (92) 98417-1524; e-mail: [email protected]

A instituição reitera que os boletos de parcelas de imóveis podem ser efetuados pelos aplicativos dos bancos conveniados com o órgão: Bradesco e Caixa Econômica Federal, o que evita a ida desse público a locais que possam ter aglomerações. Caso o mutuário não tenha o aplicativo, a sugestão é que o boleto possa ser pago em caixas eletrônicos.

Beneficiários- Os beneficiários do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que estão em processo de desapropriação de seus imóveis ou são beneficiados pelo Bolsa Moradia Transitória, poderão ser atendidos pelas assistentes sociais e advogados do setor nos seguintes contatos: (92)98421-3670 (92)98452-8667 e no e-mail: [email protected] .

Beneficiários de outros programas habitacionais do órgão que necessitem de alguma informação, nesse período, podem entrar contato com as assistentes sociais pelo telefone (92)98422-3705 e por e-mail: [email protected]

Consultas junto à Diretoria de Habitação de processos sobre Termos de Quitação e de Encaminhamento a Cartórios podem ser feitas pelos telefones (92) 98415-9335 e (92) 98417-1524, bem como pelo e-mail: [email protected]