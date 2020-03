Contran prorroga prazos de alguns serviços por tempo indeterminado

Manaus - Os usuário de serviços do do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) não precisam ficar preocupados com possíveis prejuízos durante a suspensão dos serviços na autarquia, decorrente das medidas de prevenção ao Covid-19. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu prorrogar os prazos de alguns serviços por tempo indeterminado.

De acordo com a deliberação do Contran, ficarão suspensas as defesas de autuação de recursos de multa, os recursos de suspensão e cassação de CNH, além da identificação de condutor infrator e a fiscalização de registro e licenciamento de veículos novos.

Renovação CNH e CRV

O cidadão que está com a CNH vencida desde o dia 19 de fevereiro de 2020 e precisa renovar o documento, também não precisa se preocupar. O prazo desse serviço foi adiado.

“Da mesma forma, aquela pessoa que vendeu um veículo do dia 19 de fevereiro para cá e precisa transferi-lo, também não se preocupe que esse prazo está interrompido e não vai incidir a multa por atraso de transferência”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

| Autor: Divulgação/Detran-AM





Prazo estendido

O Conselho Nacional de Trânsito também modificou a duração do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O prazo de conclusão era de 12 meses, mas foi estendido para 18 meses.

Todas essas mudanças se aplicam em Manaus e em todos os municípios do Amazonas.

Serviço 100% online

O Detran-AM reforça que, nesse período de atividades suspensas, os usuários que precisarem renovar ou emitir segunda via do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) poderão fazê-lo por meio eletrônico.

Esse serviço representa mais da metade dos atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito. Para realizar o procedimento, basta o usuário acessar o site do Detran Digital (www.digital.detran.am.gov.br), fazer o cadastro e emitir as taxas. Todos esses procedimentos são 100% on-line.

O Detran-AM ainda está disponibilizando uma cartilha que ensina o passo a passo para o condutor emitir a CNH digital e o CRLV digital e eletrônico.

Central telefônica

Ainda pensando nos usuários, o Departamento Estadual de Trânsito decidiu criar uma central telefônica para tirar as dúvidas da população. São 18 números, como seguem abaixo:

*Com informações da assessoria