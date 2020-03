No AM, detentas vão produzir 120 mil máscaras contra o Covid-19

As máscaras estão sendo produzidas por detentas do regime fechado que trabalham para remição de pena | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a alta demanda por produtos de proteção fez o Governo tomar uma iniciativa inédita. Detentas do sistema prisional do Amazonas iniciaram a produção de 120 mil máscaras descartáveis.

A estimativa é que sejam montadas 10 mil máscaras por semana | Foto: TV Em Tempo

Na penitenciária feminina de Manaus, o ritmo de produção é acelerado. No comando das máquinas de costura, as detentas iniciaram a montagem de 10 mil máscaras de proteção individual por semana, que serão destinadas pelo governo para pacientes do sistema de saúde, que apresentarem sintomas leves do novo Coronavírus, e aos profissionais da área.

As máscaras estão sendo produzidas por detentas do regime fechado, que trabalham para remição de pena.

A expectativa é que essa produção ultrapasse 120 mil unidades antes de serem distribuídas. Os equipamentos passarão por um processo de esterilização na Fundação de Vigilância Sanitária (FVS).

A produção das máscaras ajudará na redução de pena das detentas | Foto: TV Em Tempo

Além das máscaras, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) também firmou uma parceria para a produção de 250 mil garrafas de álcool 70%, um dos itens de prevenção indicado pelas autoridades de saúde para uso contra o Coronavírus.

Toda produção será enviada à Secretaria de Estado da Saúde, que ficará responsável pela distribuição aos agentes dos sistemas de saúde e de segurança pública.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa