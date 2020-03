Manaus tem 14 novos caminhões de lixo para realizar coleta domiciliar

Manaus - A frota de carros coletores de resíduos domiciliares a serviço da Prefeitura de Manaus ganhou nesta quinta-feira (26), mais 14 carros novos, equipados, climatizados, automatizados e atualizados, estando no nível máximo de desempenho na categoria. O reforço na limpeza pública vem no momento em que o município direciona toda sua estrutura no combate ao novo coronavírus.

“Nesse momento de enfrentamento à Covid-19, a limpeza se torna um serviço ainda mais essencial, e nem me refiro à higiene própria que cada um deve reforçar, mas aos cuidados com a cidade. Por isso, nossos garis, agentes de limpeza, estarão nas ruas com o reforço desses novos veículos, mantendo nossa Manaus limpa e preparada para vencermos essa guerra”, declarou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Seguindo uma recomendação da Prefeitura de Manaus, os coletores estão sendo equipados com kits de higienização também em prevenção ao novo coronavírus e todos os funcionários, que receberão máscaras e luvas, foram ainda orientados a fazer o ritual de higiene ao entrar e sair do caminhão.

Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que coordena o serviço, esse atual lote de 14 novos carros completa a atualização da frota da empresa, que já havia entregue, ao longo de 2019, outros 13 coletores da mesma categoria.

“A empresa completa a frota com 27 novos carros, que vão servir ao modelo de coleta municipal com ainda mais eficiência, visto que essa atualização dos carros permite um ganho de produtividade ao serviço, com mais rapidez e facilidade na condução dessas máquinas”, disse o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

No ano passado, a outra concessionária que atende ao serviço de coleta de lixo domiciliar na capital do Amazonas, a Marquise Ambiental, também entregou 23 carros novos automáticos.

