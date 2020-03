Buraco causa transtornos para moradores do bairro Dom Pedro

Concessionária de água destruiu uma parte do asfalto recapeada pela Seminf | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da rua Cametá, no Conjunto Débora, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, convivem com um buraco deixado pela empresa Águas de Manaus, após a concessionária realizar reparos em uma tubulação que rompeu na rua.

Segundo os moradores, a Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf) esteve no local para recapear as ruas do bairro e, logo após o serviço, a Águas de Manaus destruiu o asfalto em uma parte da rua.

Uma adutora da empresa, responsável pelo abastecimento de água na capital, passa por baixo desse logradouro. A tubulação rompeu há duas semanas, e a concessionária de água realizou o reparo controlando o vazamento. Entretanto, não fechou o buraco que está causando transtornos a pedestres e motoristas que trafegam pelo local.

Segundo os moradores, o buraco está causando transtornos para quem passa pelo local | Foto: Divulgação

"A Seminf concluiu o recapeamento da nossa rua há duas semanas e a empresa Águas de Manaus destruiu logo em seguida. A concessionária passou 20 anos sem fazer reparos no conjunto e resolveu fazer logo depois que a rua recebeu uma nova camada de asfalto. Conversei com a assessoria da empresa que disse que tem um vazamento na minha rua e que uma equipe será enviada ao," contou a moradora, que pediu para não ser identificada. .

A reportagem procurou a Águas de Manaus. Em nota, a concessionária informou que precisou executar uma manutenção emergencial para correção de um vazamento não visível na rede. O serviço foi concluído na manhã desta quinta-feira (26) e o recapeamento está programado para acontecer no período da tarde.

A concessionária destaca que mantém contato constante com a Seminf para planejar intervenções e evitar que áreas que foram asfaltadas recentemente sejam afetadas. No caso da rua Cametá, o serviço foi realizado em caráter emergencial, pois o abastecimento de algumas residências da região estava comprometido.