Coronavírus avança no interior do Amazonas

Além da capital e Parintins, o vírus atingiu Boca do Acre e Santo Antônio do Içá. | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Amazonas teve o primeiro caso de morte causada por coronavírus nesta semana. De ontem (25) para hoje o número subiu para 13 novos casos de infectados no Estado. Em dados oficiais, além da capital e Parintins, o vírus atingiu Boca do Acre e Santo Antônio do Içá.

O número atual de infectados é de 67 pessoas, sendo 60 pacientes em isolamento domiciliar e sete estão hospitalizados. Um paciente está internado no hospital Delphina Aziz, e os outros seis estão na rede privada.

A atualização dos dados sobre o novo coronavírus, no Amazonas, foi feita pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Espírito Santo, em vídeo transmitido pelas redes sociais do Governo.

Segundo paciente curado no Am

De acordo com o relatório, o paciente que estava internado na rede pública teria alta, ainda ontem, mas até o fim desta edição ainda não estava confirmada a saída dele no hospital. Aos 88 anos o paciente foi curado e vai voltar às atividade normais.

A paciente infectada na Inglaterra, foi a primeira a ser curada e passa bem. A diretora da FVS, questionada pela imprensa explicou que mesmo os pacientes sendo curados vão seguir em monitoramento.

“Estamos lhe dando com um novo vírus. Toda a atenção deve ser necessária. Não temos todas as informações ainda. Os pacientes que estão recebendo alta são instruídos a que em caso de qualquer reaparecimento de sintoma, voltar ao hospital”, explicou.

Compra de novos equipamentos

Diante do crescimento de infectados no interior do Amazonas, Cássio contou que o Governo já vem tomando medidas.

“Foram comprados 60 mil testes. Sabemos que no momento, a aquisição de insumos é difícil. Mas conseguimos e estamos aguardando o material chegar na próxima semana. Provavelmente segunda-feira (30)”, disse o secretário.

Cássio Roberto explicou, ainda, que todo o cuidado está sendo tomado com pacientes do interior. “Temos uma boa integração com todos os secretários de saúde. Isso ajuda na comunicação. Como por exemplos o paciente de Boca do Acre. Ele realizou o exame em Rio Branco e o laboratório de lá nós informou. Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram encaminhados ao município de Boca do Acre”, afirmou o secretário.

O apelo para o isolamento

Toda a equipe da saúde reafirmou a importância do isolamento social. A diretora da FVS, mais uma vez apelou para a conscientização da população amazonense. Segundo ela, as medidas tomadas pelo decreto são difíceis, porém necessárias.

“É seu dever como cidadão e pelo bem comunitário. Porque se todos nós ficarmos em casa, a probabilidade do vírus se propagar é menor. É necessário o sacrifício de todos para que possamos o mais rápido possível voltar a normalidade” explicou Rosemary.